ЗВЕЗДЫ

Ольга Кабо отдала сына-первоклассника в элитную школу

Артистка показала частное заведение с английским уклоном, где начинает учиться семилетний Витя.

Ольга Кабо отдала сына-первоклассника в элитную школу
Ольга Кабо. Фото: globallookpress.com

Семилетний сын Ольги Кабо, как и другие его ровесники, начал учиться в первом классе. Для обучения Вити известная актриса выбрала элитную школу в закрытом поселке.

Как рассказала артистка в новом выпуске программы «Мужское/Женское» с Юлией Барановской, чтобы попасть в учебное заведение, мальчик два года был на подготовительных курсах. Здесь Виктор давно уже чувствует себя как дома, что довольно важно: первоклассники будут оставаться после занятий, чтобы выполнить домашние задания.

«Это частная образовательная школа. Причем с английским уклоном. Дети каждый день будут заниматься английским языком», – пояснила Кабо.

Школа, которую выбрала для сына Кабо. Кадр из программы программы «Мужское/Женское» Первого канала

Актриса побывала в школе вместе с наследником и съемочной группой передачи. Мама и сын показали зрителям двухэтажное здание и даже немного поиграли в школьном спортзале в футбол.

Английский язык сын Ольги и его одноклассники начнут зубрить с первого же года учебы. Но первую неделю первоклассников ждет щадящий режим, уроков педагоги им задавать не будут.

Кадр из программы программы «Мужское/Женское» Первого канала
Дома у Ольги Кабо также есть все необходимое для учебы сына. Кадр из программы «Мужское/Женское» Первого канала
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Мужское/Женское»АктрисаДень знанийдети звездЗвездные детиОльга Кабопервый класс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Кабо отдала сына-первоклассника в элитную школу
Интересно?
Поделись с друзьями: