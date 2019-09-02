Ольга Кабо отдала сына-первоклассника в элитную школу

Семилетний сын Ольги Кабо, как и другие его ровесники, начал учиться в первом классе. Для обучения Вити известная актриса выбрала элитную школу в закрытом поселке.

Как рассказала артистка в новом выпуске программы «Мужское/Женское» с Юлией Барановской, чтобы попасть в учебное заведение, мальчик два года был на подготовительных курсах. Здесь Виктор давно уже чувствует себя как дома, что довольно важно: первоклассники будут оставаться после занятий, чтобы выполнить домашние задания.

«Это частная образовательная школа. Причем с английским уклоном. Дети каждый день будут заниматься английским языком», – пояснила Кабо.

Актриса побывала в школе вместе с наследником и съемочной группой передачи. Мама и сын показали зрителям двухэтажное здание и даже немного поиграли в школьном спортзале в футбол.

Английский язык сын Ольги и его одноклассники начнут зубрить с первого же года учебы. Но первую неделю первоклассников ждет щадящий режим, уроков педагоги им задавать не будут.