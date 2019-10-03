Ольга Кабо опубликовала редкое фото с 21-летней дочкой

Ольга Кабо уже десять лет счастлива в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Они растят сына Виктора. В этом году актриса проводила наследника в элитную школу. Он стал первоклассником. Также у звезды есть старшая дочка от первого брака, Татьяна. Еще будучи юной, она сыграла главную роль в картине «Дюймовочка». На этом она не остановилась и пошла по стопам мамы. С малых лет наследница Кабо занимается музыкой и балетом.

Из-за плотного рабочего графика и частых командировок актрисе редко удается повидаться с дочкой, но на днях у них появился для этого особенный повод. Ольга насладилась чаем вместе с 21-летней наследницей в одном из кафе в центре Москвы. Она выглядела элегантно в алом платье. А Татьяна продемонстрировала природную красоту, отказавшись от макияжа.

«Встретились с Танюшей, обсуждаем предстоящую премьеру её балета „Лолита. Вплоть до смерти и после“, который состоится на сцене Губернского театра 23 октября, и в котором она является режиссером и балетмейстером. Это первая постановка дочери, и, конечно , мы очень волнуемся», — рассказала Кабо.

«Ждём премьеры с нетерпением», — откликнулась Алика Смехова. «Олечка! Какое счастье», — добавила Любовь Толкалина. А поклонники восхитились внешностью девушки. Они считают, что Таня выросла настоящей красавицей. «Как приятно лицезреть настоящую природную красоту», «Такие нежные девочки», «Как приятно, что есть чем гордиться!», «Сама нежность», — прокомментировали пост подписчики. А один из поклонников поинтересовался, давно ли она виделась с дочкой до этого.

«Да! Я в разъездах… И дочь живет отдельно…» — ответила она.

А вам нравится балет?