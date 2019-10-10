Басков перестал скрывать наличие пиар-романов в карьере

Певец Николай Басков наконец-то признался, что у него были пиар-романы. Правда, он уточнил, что их на его счету не так много, как могло показаться публике.

«Все время все говорят, что я пиарюсь на каких-то пиар-романах. Можно я теперь буду жить спокойно? Я не буду говорить, но пиар-романов у меня было мало», — рассказал золотой голос России РЕН ТВ.

Также натуральный блондин поведал, что иногда наведывается в казино. Но не считает себя игроманом. Когда Басков направляется в заведение, он рассчитывает на определенную сумму и не выходит за ее пределы. Был случай, когда Николаю удалось сорвать приличный куш.

«На 35 евро я выиграл джекпот в 38 тысяч», — похвастался артист журналистам.

Напомним, ранее мы писали об откровениях другого музыканта — Филиппа Киркорова. Король российской эстрады заявил, что намеренно отдал сына Мартина в спорт, чтобы оградить мальчика от шоу-бизнеса. В настоящее время наследник известного певца совмещает обучение сразу в двух спортивных академиях – «Барселона» и ЦСКА.

Киркоров очень рачительный отец, все свое свободное время он старается посвятить детям. Нередко он лично делает с ними домашнее задание и каждое утро в 7 часов отвозит детей в школу.