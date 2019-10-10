Киркоров оградил сына от шоу-бизнеса

Филипп Киркоров категорически против того, чтобы сын Мартин продолжил его карьерный путь. В интервью РЕН ТВ он признался, что намеренно отдал отпрыска в спорт, дабы отдалить его от сцены.

«Мартин совмещает школы «Барселоны» и ЦСКА — ходит, занимается шесть раз в неделю, делает успехи. Я делаю все, чтобы лишить ребенка шоу-бизнеса», — заявил певец.

Киркоров также сказал, что каждый день в 7 утра сам отвозит детей в школу и очень гордится их успехами.

Многие замечали, как Мартин похож на Филиппа. Внешностью вышли оба, их выразительные глаза и волосы не могут не привлечь внимание. Секрет роскошной гривы певец объясняет просто генетической предрасположенностью. Но при этом не скрывает, что иногда улучшает в свою внешность при помощи косметологов и хирургов. А с лишним весом певец борется методом Майи Плисецкой, ограничивая себя в излишествах и отказываясь от пищи после 18-ти часов.