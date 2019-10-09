ЗВЕЗДЫ

Оксана Акиньшина крестила двухлетнюю дочку

Актриса поделилась кадрами с таинства крещения.

Оксана Акиньшина крестила двухлетнюю дочку
Оксана Акиньшина. фото: globallookpress.com

Оксана Акиньшина не любит говорить о личной жизни. В прошлом году она пережила кризис в отношениях с мужем кинопродюсером Арчилом Геловани. Ранее актриса заверяла, что готова с ним развестись, но похоже, что это решение было поспешным. Весной они вместе отдохнули на Мальдивах. А вот с детьми ей помогают нянчиться няни. Старший наследник звезды учится в Европе, а шестилетний Константин и двухлетняя Эмми пока нуждаются в любви и ласке.

Как оказалось, Оксана только 9 октября крестила свою младшую наследницу. Крестной мамой девочки стала одна из ее подруг Ольга Филиппова. В соцсети актриса поделилась снимками с таинства. На кадрах Эмми в белой крестильной рубашке запечатлена в церкви. По всей видимости, фото было сделано после обряда, так как у девочки мокрые волосы.

А сама Акиньшина практически отказалась от макияжа и не стала укладывать волосы. Свою природную красоту она подчеркнула платьем кремового цвета, а голову артистка покрыла белым платком.

«Моя Богиня», — написала девушка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что девочка растет копией своей мамы. «Кукольная, у вас, дочка», «Какая милая», «Похожа на вас», «Мини-мама», «Какая милая девчушка», «Копия мамы», «Счастья девчушке», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Оксана редко показывает своих детей. Лицо дочки она перестала скрывать совсем недавно.

А вы бывали на подобном таинстве?

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Звездный стилькрестиныкрещениеОксана Акиньшина
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Оксана Акиньшина крестила двухлетнюю дочку
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