Оксана Акиньшина поделилась фото со съемок нового фильма

В новой картине актриса сыграет вместе с Федором Бондарчуком и Петром Федоровым.

В настоящий момент полным ходом идут съемки новой фантастической ленты «Спутник». Премьера картины запланирована на апрель 2020 года. Исполнительница одной из главных ролей Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками фото со съемочной площадки.

«Ну наконец ,можно постить!!!! Кино Спутник!! 16 апреля 2020!» — написала актриса на своей странице в Instagram. На снимке она стоит рядом с коллегой по фильму Федором Бондарчуком. Причем, сама актриса одета в скафандр, напоминающий костюмы космонавтов старого образца.

Постановщиком фильма стал Егор Абраменко — для него это первая полнометражная работа. Помимо Акиньшиной и Бондарчука в ленте сыграют Петр Федоров, Антон Васильев и Павел Устинов.

больше по теме Оксана Акиньшина и Равшана Куркова снимутся в новом фильме Данилы Козловского О начале съемок актер объявил в своем блоге, но детали будущей картины раскрывать не стал.

Действие картины происходит в 1983 году. По сюжету, главный герой, космонавт по имени Владимир Вешняков привозит из космоса в собственном теле инопланетное существо. Космонавт попадает в секретную лабораторию, где монстра пытается извлечь нейрофизиолог Татьяна Климова, которая начинает испытывать к космическому путешественнику чувства.

К слову, «Спутник» — не единственный проект, в котором занята в последнее время Оксана Акиньшина. Совсем недавно она снималась в картине Данилы Козловского «Когда падали аисты».