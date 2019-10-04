ЗВЕЗДЫ

Оксана Акиньшина привела на премьеру «Малефисенты 2» младшего сына

6-летний Константин учится в элитной европейской школе.

Оксана Акиньшина привела на премьеру «Малефисенты 2» младшего сына
Оксана Акиньшина вывела младшего сына в свет. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

На московской премьере фильма «Малефисента 2», который приехала презентовать Мишель Пфайффер, была замечена актриса Оксана Акиньшина. 32-летняя артистка привела в кино своего младшего сына Константина. 6-летний мальчик выглядел очень серьезным. Ранее сообщалось, что мама определила его в элитную швейцарскую школу.

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина и ее сын Константин на премьере фильма «Малефисента 2». Фото: Кристина Десятова.

Напомним, Акиньшина нечасто показывает детей в социальных сетях. В прошлом году ее семейная жизнь вообще чуть было не разрушилась. Женщина сообщила о своем разводе с супругом — продюсером Арчилом Геловани. Сразу после этого она стала флиртовать с бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым, который тоже развелся со своей женой. Пресса уже потирала руки, готовясь к воссоединению двух звезд, но в конце 2018-го выяснилось, что отношения Оксаны и Арчила потеплели, и никакого развода не было. У пары двое детей, к тому же у актрисы есть еще один сын от первого брака.

Добавим, что в этом году Акиньшина снялась в фильме Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС.

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Оксана Акиньшина привела на премьеру «Малефисенты 2» младшего сына
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