Оксана Акиньшина привела на премьеру «Малефисенты 2» младшего сына

На московской премьере фильма «Малефисента 2», который приехала презентовать Мишель Пфайффер, была замечена актриса Оксана Акиньшина. 32-летняя артистка привела в кино своего младшего сына Константина. 6-летний мальчик выглядел очень серьезным. Ранее сообщалось, что мама определила его в элитную швейцарскую школу.

Напомним, Акиньшина нечасто показывает детей в социальных сетях. В прошлом году ее семейная жизнь вообще чуть было не разрушилась. Женщина сообщила о своем разводе с супругом — продюсером Арчилом Геловани. Сразу после этого она стала флиртовать с бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым, который тоже развелся со своей женой. Пресса уже потирала руки, готовясь к воссоединению двух звезд, но в конце 2018-го выяснилось, что отношения Оксаны и Арчила потеплели, и никакого развода не было. У пары двое детей, к тому же у актрисы есть еще один сын от первого брака.

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Добавим, что в этом году Акиньшина снялась в фильме Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС.