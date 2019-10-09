«Почти мой размер»: Королева оценила шутку Тарзана про грудь

Сергей Глушко приобрел забавную меховую подушку в виде женских грудей. Судя по всему, Тарзан от нее в восторге – в Instagram он посвятил забаве сразу несколько постов. Один из них особенно пришелся по душе его супруге Наташе Королевой.

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«На гастролях главное окружить себя комфортом…» — подписал Тарзан снимок в Instagram, где он удобно расположился на пушистых грудях-подушке в автобусе. «Ахаха, ну почти мой размер!» — заметила Королева.

В другом посте Тарзан уже решил примерить груди на себя, смешно пританцовывая под песнопения своего коллектива. Похоже, что на настроении Сергея стала сказываться разлука с любимой супругой Натальей. В настоящее время пара находится в разных странах: Глушко гастролирует по Крыму, а его жена отдыхает с мамой в Майами.