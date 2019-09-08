Тарзан представил пародию на бывшего супруга Королевой

Любопытно, что это первый случай, когда артист коснулся темы Игоря Николаева. До этого Глушко ее старательно избегал.

Об отношениях «Дельфина и Русалки» в 90-х говорила вся страна. Роман Наташи Королевой с композитором Игорем Николаевым был таким же громким, как и их расставание.

Да и общества друг друга они с тех пор старались избегать. Поговаривали, что экс-супруги даже не ходят на одни мероприятии… Деликатно вел себя и нынешний муж певицы, Сергей Глушко.

Артист ни разу не позволил себе нелестных высказываний в адрес Игоря. Однако на днях Тарзана все же подловили в пародии на Николаева.

Глушко поделился снимком с четырьмя мужчинами: на каждом парик с длинными светло-русыми волосами и усы. Интригующую фотографию Сергей подписал: «Смотрите КВН на 1-м 8-го сентября в воскресенье в 23.45».

Королева похвалила юмор мужа. И даже отметилась в комментариях, написав: «О! Хорошая какая компания». Впрочем, не исключено, что Наташа и просто соскучилась по супругу и таким образом решила обратить на себя его внимание. Ведь все лето Тарзан провел на гастролях, в том числе много выступал в зарубежных странах.