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Тарзан представил пародию на бывшего супруга Королевой

Любопытно, что это первый случай, когда артист коснулся темы Игоря Николаева. До этого Глушко ее старательно избегал.

Тарзан представил пародию на бывшего супруга Королевой
https://www.instagram.com/tarzan___official/

Об отношениях «Дельфина и Русалки» в 90-х говорила вся страна. Роман Наташи Королевой с композитором Игорем Николаевым был таким же громким, как и их расставание.

Да и общества друг друга они с тех пор старались избегать. Поговаривали, что экс-супруги даже не ходят на одни мероприятии… Деликатно вел себя и нынешний муж певицы, Сергей Глушко.

Артист ни разу не позволил себе нелестных высказываний в адрес Игоря. Однако на днях Тарзана все же подловили в пародии на Николаева.

Глушко поделился снимком с четырьмя мужчинами: на каждом парик с длинными светло-русыми волосами и усы. Интригующую фотографию Сергей подписал: «Смотрите КВН на 1-м 8-го сентября в воскресенье в 23.45».

Королева похвалила юмор мужа. И даже отметилась в комментариях, написав: «О! Хорошая какая компания». Впрочем, не исключено, что Наташа и просто соскучилась по супругу и таким образом решила обратить на себя его внимание. Ведь все лето Тарзан провел на гастролях, в том числе много выступал в зарубежных странах.

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Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаНаташа КоролеваСергей ГлушкоТарзан

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Тарзан представил пародию на бывшего супруга Королевой
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