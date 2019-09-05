Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану

Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу бодибилдеру Тарзану. По ее словам, походы на сторону, прошли мимо их отношений. Она считает, что это случилось прежде всего потому, что они встретились с мужем уже в зрелом возрасте. Они очень трепетно всегда относились друг к другу.

Как считает Королева, в браке очень важно, как можно чаще разговаривать со своим партнером. Естественно, что и в их семье порой возникают какие-то проблемы. Тогда они садятся за бокалом вина и обсуждают, что их гложет. Как сказала исполнительница, во время разговора становится ясно, что проблема больше надумана.

Королева отметила, что они с Сергеем Глушко по-прежнему молоды душой. С момента начала их отношений прошло уже 18 лет, но они, как и раньше в прекрасной форме. При этом с момента официального брака минуло уже 16 лет.

Королева призналась, что часто танцует перед супругом стриптиз. На годовщину свадьбы любимый муж подарил ей символические тюльпаны, сообщает «Комсомольская правда».