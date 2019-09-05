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Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану

По словам исполнительницы, походы на сторону миновали их брак с Сергеем Глушко.

Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
Королева никогда не изменяла супругу/globallookpress.com

Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу бодибилдеру Тарзану. По ее словам, походы на сторону, прошли мимо их отношений. Она считает, что это случилось прежде всего потому, что они встретились с мужем уже в зрелом возрасте. Они очень трепетно всегда относились друг к другу.

Наташа Королева. Фото
Наташа Королева рассказала о жизни с Тарзаном/globallookpress.com

Как считает Королева, в браке очень важно, как можно чаще разговаривать со своим партнером. Естественно, что и в их семье порой возникают какие-то проблемы. Тогда они садятся за бокалом вина и обсуждают, что их гложет. Как сказала исполнительница, во время разговора становится ясно, что проблема больше надумана.

Королева отметила, что они с Сергеем Глушко по-прежнему молоды душой. С момента начала их отношений прошло уже 18 лет, но они, как и раньше в прекрасной форме. При этом с момента официального брака минуло уже 16 лет.

Королева призналась, что часто танцует перед супругом стриптиз. На годовщину свадьбы любимый муж подарил ей символические тюльпаны, сообщает «Комсомольская правда».

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Наташа Королевасемейные отношенияТарзан

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Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
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