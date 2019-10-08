Звезда Comedy Woman гневно ответила на слухи о невозможности забеременеть

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева прокомментировала множащиеся слухи о болезнях и беременности. Ранее журналисты неоднократно подозревали актрису в том, что она не может зачать и родить ребенка якобы из-за болезней. На эти мысли сплетников наталкивали худоба девушки и бледность ее кожи. Кроме того, после расставания с основателем киностудии «ГЛАВКИНО» Ильей Бачуриным про Сысоеву стали говорить, что ее якобы бросили из-за невозможности родить.

Сама Сысоева, наконец, отреагировала на домыслы общественности в Instagram. Артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что все ранее обнародованное – неправда. Наденька рассказала, что не беременна, животик на съемках не прикрывает, от жутких болезней не страдает, а отношения закончились по обоюдному желанию.

«Я выкладываю старые фотографии, потому что в процессе подготовки и репетиций абсолютно нет времени на новые, а остальные доводы, типа меня стало мало в выпусках – это все полный бред! Меня никто не бросал! Ничем я не болею», – разразилась гневной тирадой Сысоева.