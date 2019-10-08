ЗВЕЗДЫ

Звезда Comedy Woman гневно ответила на слухи о невозможности забеременеть

35-летняя Надежда Сысоева заверила, что у нее нет проблем с личной жизнью.

Звезда Comedy Woman гневно ответила на слухи о невозможности забеременеть
Надежда Сысоева/Фото: https://www.instagram.com/p/B3R339qInP6/

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева прокомментировала множащиеся слухи о болезнях и беременности. Ранее журналисты неоднократно подозревали актрису в том, что она не может зачать и родить ребенка якобы из-за болезней. На эти мысли сплетников наталкивали худоба девушки и бледность ее кожи. Кроме того, после расставания с основателем киностудии «ГЛАВКИНО» Ильей Бачуриным про Сысоеву стали говорить, что ее якобы бросили из-за невозможности родить.

Сама Сысоева, наконец, отреагировала на домыслы общественности в Instagram. Артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что все ранее обнародованное – неправда. Наденька рассказала, что не беременна, животик на съемках не прикрывает, от жутких болезней не страдает, а отношения закончились по обоюдному желанию.

«Я выкладываю старые фотографии, потому что в процессе подготовки и репетиций абсолютно нет времени на новые, а остальные доводы, типа меня стало мало в выпусках – это все полный бред! Меня никто не бросал! Ничем я не болею», – разразилась гневной тирадой Сысоева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy WomanНадежда СысоеваНадя СысоеваслухиСысоева беременностьСысоева болезнь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда Comedy Woman гневно ответила на слухи о невозможности забеременеть
Интересно?
Поделись с друзьями: