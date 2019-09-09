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«Мне срочно нужна поддержка»: Надежда Сысоева рассказала о болезни

Артистка боится делать уколы и поэтому откладывает сдачу анализов.

«Мне срочно нужна поддержка»: Надежда Сысоева рассказала о болезни
Надежда Сысоева. Фото: Global look press

Актриса Comedy Woman Надежда Сысоева обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь ей победить страх перед уколами. Они необходимы ей для борьбы с некой болезнью.

Каким заболеванием страдает Надежда, она рассказывать не стала, заявив лишь, что о ее причинах врачи ничего не рассказывают. Тем не менее, для борьбы с ним необходимо регулярно сдавать кровь, однако «Наденька» никак не может решиться на этот шаг.

В своем блоге актриса написала: «Мне срочно нужна ваша поддержка, а если бы за руку еще отвели и подержали ее, пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки…»

Сысоеву поддержали друзья и просто поклонники, предложив ей свою помощь: кто-то просто нашел теплые слова, а кто-то выразил желание подъехать и в буквальном смысле проводить девушку на анализы.

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Comedy Womanболезньболезнь актераболезнь звездНадежда Сысоева

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«Мне срочно нужна поддержка»: Надежда Сысоева рассказала о болезни
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