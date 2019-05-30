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«Потеряла надежду выйти замуж»: актриса Надежда Сысоева поделилась личными переживаниями

34-летняя артистка на своей странице в Instagram призналась, что очень хочет надеть свадебное платье не для съемок в фильме или фотосессии, а по случаю собственного бракосочетания.

«Потеряла надежду выйти замуж»: актриса Надежда Сысоева поделилась личными переживаниями
Надежда Сысоева. фото: instagram.com/inadenka/

Надежда Сысоева несколько лет была в отношениях с Ильей Бачуриным. Они выглядели счастливыми и практически не отходили друг от друга. Продюсер даже познакомил свою избранницу с детьми от предыдущих отношений. Со стороны казалось, что дело двигается к свадьбе, но в начале года появились слухи, что влюбленные расстались. Никто из них так и не подтвердил эту информацию, но они перестали публиковать совместные фото и выходить в свет вдвоем. Вскоре после этого актриса провела время в Таиланде в гордом одиночестве.

Теперь Надежда то и дело путешествует, публикует фото в купальнике, демонстрируя стройную фигуру. С мужчинами она замечена не была. Похоже, что свою личную жизнь девушка решила хранить за семью замками. Правда, на днях звезда поделилась снимками из новой фотосессии. На них Сысоева предстала в нежном свадебном платье с кружевным верхом и пышной юбкой. Оказалось, что 34-летняя актриса мечтает стать невестой.

«Скажу честно. В этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и в сценарии… Каждый из моих бывших произносил фразу: (емкий текст) и …: ты просто хотела надеть кольцо и красивое платье! Ну да! А что в этом плохого и как это может напрягать?» — поделилась девушка.

Она пояснила, что еще маленькой девочкой мечтала о белом платье и той самой церемонии с клятвами. Надежда добавила, что в ее семье были красивые признания в любви и свадьбы. Для нее это подтверждение того, что все может быть искренне и красиво не только в фильмах. При этом она не понимает, почему люди планируют совместное будущее, но чаще мужчины в итоге тянут с официальным торжеством. Поклонники попытались поддержать артистку. Они считают, что любви все возрасты покорны и выйти замуж можно даже, если девушке далеко за 30.

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Тэги:

звездные свадьбыИлья БачуринНадежда Сысоева
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«Потеряла надежду выйти замуж»: актриса Надежда Сысоева поделилась личными переживаниями
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