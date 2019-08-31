Собчак продемонстрировала, как путешествует с сыном на частном самолете

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса после продолжительных каникул возвращаются в столицу и понемногу включаются в работу. В Москву недавно прилетела и телеведущая Ксения Собчак. За лето она успела отдохнуть на Кипре и неоднократно посещала Италию.

Накануне в ее блоге появился ролик, на котором телеведущая вместе с 2-летним сыном Платоном находится на борту частного лайнера. Видео она прокомментировала лишь одной строчкой «Прилетели в холодную Москву».

Главным героем короткого ролика стал сын Ксении. Мальчик, стесняясь смотреть в камеру, рассказывал маме о своих снах: пока самолет был в пути, Платон «встретил» героев известного мультфильма «Ну, погоди!» — Волка и Зайца.

На видео сама Собчак не предстала – был слышен только ее радостный голос. После слов сына телеведущая не раз повторила: «Ты мое счастье!».

Многие поклонники не скупились на комплименты в адрес Платона. Но среди пользователей Сети нашлись те, кто раскритиковал Собчак за использование частного самолета. Сама журналистка на едкие комментарии завистников реагировать не стала.

Напомним, ранее актер Станислав Садальский назвал дату свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. В своем блоге он высказался, что церемония состоится уже 13 сентября.