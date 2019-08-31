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Собчак продемонстрировала, как путешествует с сыном на частном самолете

После отдыха телеведущая прилетела в «холодную Москву».

Собчак продемонстрировала, как путешествует с сыном на частном самолете
Ксения Собчак Фото: globallookpress.com

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса после продолжительных каникул возвращаются в столицу и понемногу включаются в работу. В Москву недавно прилетела и телеведущая Ксения Собчак. За лето она успела отдохнуть на Кипре и неоднократно посещала Италию.

Накануне в ее блоге появился ролик, на котором телеведущая вместе с 2-летним сыном Платоном находится на борту частного лайнера. Видео она прокомментировала лишь одной строчкой «Прилетели в холодную Москву».

Главным героем короткого ролика стал сын Ксении. Мальчик, стесняясь смотреть в камеру, рассказывал маме о своих снах: пока самолет был в пути, Платон «встретил» героев известного мультфильма «Ну, погоди!» — Волка и Зайца.

На видео сама Собчак не предстала – был слышен только ее радостный голос. После слов сына телеведущая не раз повторила: «Ты мое счастье!».

Многие поклонники не скупились на комплименты в адрес Платона. Но среди пользователей Сети нашлись те, кто раскритиковал Собчак за использование частного самолета. Сама журналистка на едкие комментарии завистников реагировать не стала.

Ксения Собчак. Фото в Интсаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B10f5sYgWCm/

Напомним, ранее актер Станислав Садальский назвал дату свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. В своем блоге он высказался, что церемония состоится уже 13 сентября.

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Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловПлатон Виторгансын Платон

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Собчак продемонстрировала, как путешествует с сыном на частном самолете
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