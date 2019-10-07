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Новую возлюбленную певца Данко поздравляют с беременностью

Фолловеры пары усмотрели на снимках округлившийся живот диджея Маши Силуяновой.

Новую возлюбленную певца Данко поздравляют с беременностью
Данко и Маша Силуянова/Фото: https://www.instagram.com/p/B0GIsOii7Vh/

Новую возлюбленную певца Данко заподозрили в беременности. Поклонники музыкальной пары усмотрели на новом снимке округлившийся живот Маши Силуяновой. Артист опубликовал парный снимок с отдыха в своем Instagram: на нем влюбленные предстали в купальной атрибутике. Кадр был сделан сбоку, что позволило любопытным подписчикам прийти к выводу, что Данко и Силуянова ждут пополнения в семье. Люди поспешили поздравить пару со счастливым событием: «С прибавлением!», «Беременность – это прекрасно. Животики-бегемотики», «Похоже, ожидается потомство», — спешат поделиться соображениями подписчики.

Сама Маша Силуянова от четкого ответа на предположения уклонилась. В комментариях она подтвердила, что действительно считает беременность прекрасным временем, но в положении ли она, так и не сказала. Не спешит комментировать событие и сам Данко.

Отметим, что и певец, и диджей имеют детей от предыдущих отношений. В браке с Натальей Устюменко у Данко появилось две дочери – 15-летняя Софья и пятилетняя Агата. Маша Силуянова же имеет сына.

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Новую возлюбленную певца Данко поздравляют с беременностью
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