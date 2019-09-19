Возлюбленную Данко обвинили в избиении

Певец Данко длительное время жил с гражданской женой, моделью Натальей Устюменко. Долгое время артист был счастлив. Избранница родила ему двух дочерей Софью и Агату. У младшей врачи диагноз — ДЦП и мультикистоз головного мозга. Артисту пришлось много работать, чтобы оплачивать лечение наследнице. Но терпение мужчины лопнуло. Летом прошлого года он ушел из семьи и перестал помогать своим детям.

больше по теме Невеста Данко завела любовника и потратила на него 300 тысяч рублей Об изменах Марии Силуяновой артист узнал благодаря матери, которая предложила девушке пройти проверку на детекторе лжи.

Больше полугода Данко прожил с новой возлюбленной Марией Силуяновой. Однако мама артиста принудила девушку пройти проверку на детекторе лжи. Тогда выяснилось, что она обманывала певца, тратя его деньги на своего любовника. После этого Данко все же простил девушку и продолжил строить с ней отношения. А на днях он вновь оказался в центре скандала. Няня сына Марии от первого брака, трехлетнего Руслана, Екатерина Жаркова, обвинила ее в рукоприкладстве. Более того, она уличила невесту певца в очередной измене.

Няня обратилась в передачу «На самом деле». Она заявила, что хочет получить компенсацию за нанесение побоев в размере полмиллиона рублей. По словам девушки, она проводила дома у звездной пары почти каждый день, занималась с ребенком английским языком, но обещанной зарплаты в 150 тысяч так и не получила.

«Мария Евгеньевна очень плохо со мной обращалась. Она меня унижала, оскорбляла, несколько раз била, выплеснула на меня чашку горячего кофе», — рассказала Жаркова. «Я хочу компенсацию. Я мать-одиночка. Я одна его содержу и не могу позволить себе потерять такие деньги», — отметила она.

После этого няня рассказала, что попыталась сфотографировать Марию с любовником, так как мужчина часто наведывался домой к певцу. Девушка хотела получить компромат, чтобы обезопасить себя. «Она это заметила, побила меня и удалила фотографии с телефона. Я уже запросила, чтобы их восстановили, узнала, что так можно сделать», — поделилась Екатерина. В студии были показаны кадры, на которых у нее видны синяки на руках, якобы появившиеся из-за рукоприкладства Силуяновой.

В студии также появилась сама Мария. Она опровергла все обвинения. Более того, девушка обвинила свою бывшую работницу в том, что та не справлялась со своими обязанностями, воровала у нее деньги из кошелька, а также вещи. Также невеста Данко заявила, что мужчина, который был в ее доме, это сантехник, пришедший чинить стиральную машину.

«Он начал ко мне приставать, а эта вот зашла с улыбкой на лице и начала снимать, когда нужно было вызвать охранников», — пожаловалась Силуянова.

Она также стала отрицать, что поднимала руку на няню. «Я ее не била, а приводила в чувства», — сдерживая смех пояснила девушка. Она подтвердила, что была резка с няней, могла кинуть в нее тряпку и нагрубить. К обсуждениям присоединился Данко. Он сразу заявил, что если подтвердится, что измена со стороны Марии была, то он лишит ее всего. Певец также отметил, что поведение его возлюбленной ему часто не нравится.

После этого эксперты задали вопросы Силуяновой, ее бывшей работнице и мужчине, который заявил, что является любовником светской львицы. Проверка на полиграфе показала, что Мария не изменяла мужу с бизнесменом, пришедшим в студию. Более того, мужчина оказался мужем Жарковой. Няня просто решила отомстить своей работодательнице.