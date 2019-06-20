Данко перенес сложнейшую операцию после падения с мотоцикла

Известный певец Данко недавно перенес сложную операцию в Санкт-Петербурге. Певец отдыхал в Крыму. В один из дней он решил подняться на гору Ай-Петри на электробайке. На обратном пути он упал. Дорога была очень скользкой. Музыкант просто не справился с управлением. «Из-под меня на повороте вылетел байк. Я со всей дури ударился плечом», — сказал Данко.

Музыкант отметил, что ему очень повезло, что рядом были люди, которые помогли ему. Благодаря этому он достаточно быстро оказался в клинике. Позже его перевезли в город на Неве. Сейчас Данко находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, где продолжается его восстановление после операции.

Данко отметил, что сроки, когда он вернется на сцену, станут известны после рентгена. Сейчас он, по собственному признанию, чувствует себя ужасно. Музыкант еще не отошел от наркоза. Певец сказал, что очень благодарен врачам. В Санкт-Петербурге лучшая клиника, в которой ему удалось побывать.

Кстати, певец Данко уже попадал ранее в ДТП. Несколько лет назад он ухал на своем автомобиле, когда на полном ходу в него врезалась другая иномарка. Как позже выяснилось, за ее рулем был пьяный водитель. Тогда серьезных повреждений музыкант избежал, сообщает «СтарХит».