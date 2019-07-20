Кирилл Сафонов высказался о «людской честности»

Кирилл Сафонов считает, что такие моральные качества, как честность никогда не выйдут из моды. 46-летний актер убежден, что нужно говорить правду, даже если она кому-то не нравится. Философским умозаключением артист поделился в профиле Instagram.

«Люди говорят: «Нет смысла быть честнее, чем о тебе думают». Всякое они болтают», – подписал черно-белый снимок актер.

«На мой взгляд, поведение человека зависит не столько от мнения окружающих, сколько от его внутренней позиции. Совесть – вот мерило нашей нравственности!», – высказала мнение одна из подписчиц.

«Я думаю, что честному человеку сложно жить в современном мире», – заметила другая поклонница Сафонова.

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Напомним, ранее актер пообещал своей супруге, певице Саше Савельевой отпустить ее на концерт Дженнифер Лопес, который состоится в российской столице 4 августа. Сафонов будет присматривать за 4-х месячным сынишкой, пока Савельева будет слушать выступление американской певицы.