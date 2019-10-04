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Сын Плющенко повторил трюк отца

Поклонники аплодируют юному фигуристу, который показал сложный элемент.

Сын Плющенко повторил трюк отца
Саша Плющенко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской продолжает оттачивать мастерство на льду, всякий раз показывая все более удивительные результаты. Несмотря на то, что некоторые подписчики мальчика в соцсетях выражали сомнения в его способностях, он смог поразить всех своим талантом. 

В новом видео, выложенном в аккаунте Гном Гномыча в Instagram, мальчик демонстрирует вращение. Именно этот элемент всегда особенно четко выполняет его отец, Евгений Плющенко. Яна Рудковская, которая ведет страницу сына, сопроводила пост припиской: «Работаем с папой на репетиции и отрабатываем вращения на случай если будет экстренней случай со светом». 

Поклонники засыпали Сашу комплиментами. «Bravissimo!!!» — написал один из подписчиков. «Саша все лучше и лучше катается, трудяга», — отметила другая поклонница таланта юного фигуриста. «Не смотрела аккаунт около года. Как за это время Сашенька повзрослел и возмужал! Как стал красиво кататься! Даже если падает на тренировках, то так же профессионально. Я в восторге от его достижений!» — отметил еще один фолловер Саши.

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Гном ГномычЕвгений ПлющенкоСаша Плющенкофигурное катаниеЯна Рудковская
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Сын Плющенко повторил трюк отца
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