Евгений Плющенко поделился архивным видео с крохотным Гном Гномычем

Фигурист Евгений Плющенко в День защиты детей поделился в Instagram эксклюзивными кадрами, сделанными шесть лет назад. На видеозаписи можно увидеть его сына от продюсера Яны Рудковской Александра. Ребенку всего несколько месяцев. Он еще не ходит, а только учится вставать.

«Вставай, вставай, вставай. Вот сам уже встал. Молодец», — говорит Евгений Плющенко своему сыну. На записи также слышен голос его супруги Яны Рудковской, которая зовет двукратного олимпийского чемпиона пить чай.

«Спортивные сборы перед сочинской Олимпиадой в Италии шесть лет назад. С днём защиты детей, друзья! Любите и берегите своих детей!» — заявил прославленный фигурист.

Отметим, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская сыграли свадьбу 12 сентября 2009 года. В январе 2013 года на свет появился Александр Плющенко. Ребенок сейчас активно занимается фигурным катанием. У него уже есть первые победы. Сын звездных родителей выступает со сверстниками, которые на несколько лет его старше. Причем он им ни в чем не уступает. У Гном Гномыча, как с детства зовут его родители, есть даже несколько рекламных контрактов. Заработанные сыном деньги, как уверяет его мама, они с Плющенко-старшим не тратят, а откладывают. В будущем Александр сможет на эти средства безбедно существовать или поступить в престижный вуз.