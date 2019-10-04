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«Хочу улыбаться всему миру»: Яна Поплавская о своем новом доме

Актриса и телеведущая призналась, что очень ждет, когда будет достроен ее загородный дом, и даже успела мысленно расставить в нем мебель.

«Хочу улыбаться всему миру»: Яна Поплавская о своем новом доме
Яна Поплавская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Уже давно Яна Поплавская грезила собственным домом. Недавно стало известно, что вместе с нынешним мужем Евгением Яковлевым они начали строительство резиденции неподалеку от поселка Софрино в Московской области. Сейчас строительство идет полным ходом, и звезда поделилась с подписчиками своими эмоциями. 

«Стройка Дома Красной Шапочки в самом разгаре! Когда я уезжала с участка, тут был голый фундамент, а теперь здесь два этажа под крышу», — рассказала телеведущая в своем Instagram. Она рассказала, что прошлась по будущим комнатам вместе с супругом, прикидывая, как будет расставлена мебель. «Расселили всех гостей, «попили» чаю на будущей веранде и посмотрели на закат», — добавила Яна.

Поплавская уточнила, что до конца строительства осталось совсем немного — скоро можно будет заселяться в дом. Отпраздновать новоселье Яна планирует весной. «Я так рада, что хочу улыбаться всему миру! Урррааа!» — не скрывает она своих эмоций.

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«Хочу улыбаться всему миру»: Яна Поплавская о своем новом доме
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