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Яна Поплавская раскрыла секрет, как правильно влиять на мужчину

Артистка уверена, что женщина не должна быть ломовой лошадью.

Яна Поплавская раскрыла секрет, как правильно влиять на мужчину
Яна Поплавская/instagram.com/the_yana_poplavskaya/

52-летняя Яна Поплавская поделилась женскими секретами правильного обращения с мужчинами.
«Когда вы говорите мужчине, что у него руки растут из одного места, что он ни к чему не приспособлен, что семья его не научила, что лучше вызвать «мужа на час» и приправляете это фразой «Ты, как домашнее животное, у меня болтаешься под ногами», не удивляйтесь, что в конечном итоге все так и будет», — предупредила актриса.

По мнению артистки, после таких слов мужчина вряд ли захочет стать тем героем, о котором вы мечтаете.
«Если мужчина говорит, что что-то сделает, не надо его торопить и держать за кое-что железной хваткой. Дайте возможность ему показать себя! В браке действительно нужно быть мудрее», — посоветовала знаменитость.

Она также уверена, что мужчина никогда не будет к вам испытывать уважение, если вы ломовая лошадь.

«Бабушка всегда повторяла мне: «Яночка, это не ты должна жалеть мужчину. Это он должен беречь твои руки, твою спину, твою красоту, чтобы ты была достойной, а он на фоне тебя был настоящим мужиком. Если мужчина этого не делает, то какой в нем смысл?» — подытожила секреты обращения с мужчиной Поплавская на своей странице в Instagram.

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артисткаженские секретытелеведущаяЯна Поплавская

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Яна Поплавская раскрыла секрет, как правильно влиять на мужчину
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