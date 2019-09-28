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«Море счастья»: Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына

Актриса считает, что отдала сына «в хорошие руки».

«Море счастья»: Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына
Фото: Globallookpress.com

Самая знаменитая Красная Шапочка всей страны, Яна Поплавская, отмечает большой праздник. Актриса проводила во взрослую семейную жизнь своего младшего сына Никиту.

Артистка в шутку заметила, что отдала сына «в хорошие руки».

«Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ = свадьба», — написала Поплаская.

Пост она сопроводила тремя снимками. На первом молодожены, которых обнимает Яна, на второй они же только вдвоем, а на третьей Поплавская стоит рядом с мамой невесты и обе утирают слезы.

Поклонники поздравили актрису в комментариях, пожелав ее сыну и его новой семье счастья и любви. Один из фолловеров поинтересовался у Яны, если все хорошо, то зачем же плакать.

«От счастья!» — написала актриса.

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дети звездСвадьбаЯна Поплавская
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«Море счастья»: Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына
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