«Море счастья»: Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына

Самая знаменитая Красная Шапочка всей страны, Яна Поплавская, отмечает большой праздник. Актриса проводила во взрослую семейную жизнь своего младшего сына Никиту.

больше по теме Поплавская нежно поздравила с днем рождения старшего сына от Гинзбурга Климу исполнилось уже 34 года.

Артистка в шутку заметила, что отдала сына «в хорошие руки».

«Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ = свадьба», — написала Поплаская.

Пост она сопроводила тремя снимками. На первом молодожены, которых обнимает Яна, на второй они же только вдвоем, а на третьей Поплавская стоит рядом с мамой невесты и обе утирают слезы.

Поклонники поздравили актрису в комментариях, пожелав ее сыну и его новой семье счастья и любви. Один из фолловеров поинтересовался у Яны, если все хорошо, то зачем же плакать.

«От счастья!» — написала актриса.