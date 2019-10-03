Экранный муж Бузовой Дава признался в чувствах любимой женщине

Пока толпа подогревает слухи об отношениях Ольги Бузовой и ее экранного мужа Давида Манукяна (Давы) из клипа «Лайкер», блогер продемонстрировал, кого он любит на самом деле. Оказалось, что истинные чувства он испытывает к своей маме Анне.

Трогательное послание родительнице он оставил в своем Instagram. (А как еще мог поступить блогер?) Он разместил фото с мамой, подписав его следующими словами: «Спасибо, моя любимая, ты всегда меня поддерживаешь. Несмотря ни на что, ты всегда рядом». Далее Дава предложил своим подписчикам оценить любовь к своим матерям по 10-балльной шкале. (А вот это странно, не правда ли?)

Отметим, что любовь у мамы Ани и сына Давида, конечно же, взаимная. На страничке родительницы, которая оказалась закрытой, написано: «Мама самого крутого блогера @dava_m, харизматичного артиста DAVA и просто отличного человека Давида Манукяна». Очевидно, что женщина в других ипостасях себя просто не мыслит.

Напомним, недавно Бузова и Манукян в очередной раз подогрели слухи о своих отношениях, выставив в Сеть видео из дома певицы.