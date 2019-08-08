Ольга Бузова намекнула на роман с пранкером Давидом Манукяном

Певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова любит загадывать загадки. Особенно на любовные темы.

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Обычно это происходит в ее блоге Instagram, где она постоянно выкладывает снимки с записками и букетиками от безымянных поклонников, а также фото с мужчинами двусмысленного содержания. Исчерпав романтическую тему с Тимуром Батрутдиновым, Ольга взялась за известного пранкера Давида Манукяна.

У себя на страничке она разместила фото со светловолосым парнем. В кадре Ольга сидит у него на коленях с губами, искусанными в кровь и обнимает за шею. Предполагаемый возлюбленный снят со спины. Певица подписала фото: «Несмотря ни на что, мы сделали это. Вот он, «мой» лайкер. Угадайте кто?»

После нескольких шуток вроде «да это Борис Моисеев, ясно же», поклонники быстро распознали в нем известного пранкера Давида Манукяна. Его легко выдало свежее окрашивание и характерная прическа.

Является ли роман певицы настоящим или реализуется в клипе про лайкера, пока не понятно. Напомним, 2 августа в свет вышел очередной музыкальный шедевр от Бузовой — песня в ее исполнении «Лайкер».