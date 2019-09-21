Блогер Давид Манукян о связи с Ольгой Бузовой: «В Интернете много слухов, не всем стоит верить»

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как живется завидному холостяку и какая девушка сможет покорить сердце парня.

Имя Давида Манукяна знают многие: на его страницу в Instagram подписаны более семи миллионов пользователей. А еще больше тех, кто не сидит в соцсетях, но наверняка подпевал:

«Ты не такая, ты инстамодель.

Я не такая — я инстамодель».

Давид Манукян и исполнитель этих строк DAVA — один и тот же человек. Если вы до сих пор не поняли о ком идёт речь, то вот третья подсказка. Именно Давид снялся в клипе Ольги Бузовой «Лайкер». Поговаривают, что у молодых людей, как минимум роман, а как максимум они успели тайно пожениться и поющая ведущая «Дома 2» теперь Ольга Манукян.

Как рождаются звезды

Будущий блогер родился в Новосибирске в обычной российской семье. Отец парня имеет армянские корни, но несмотря на этот факт Манукян оказался не в борьбе, а в танцах. Родители не ошиблись с выбором и к 18 годам парень заполучил звание мастера спорта России, а еще стал финалистом чемпионатов по бальным танцам РФ, Италии и Германии.

Через шесть лет титулованный танцор открыл для себя мир соцсетей. Первые же ролики на грани фола оказались невероятно популярны и число подписчиков стало расти в геометрической прогрессии. Сегодня блогер может похвастаться обширной аудиторией и работой со многими звёздами. В его вайнах отметились Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева , Настасья Самбурская и Карина Кросс (Лазарьянц).

«Кризисы тоже случались, но желания все бросить никогда не было. Была усталость и апатия, но я всегда знал — надо идти дальше и двигаться вперед», — рассказал молодой человек.

Долгое время творческий тандем Давида Манукяна и Карины Лазарьянц был невероятно популярным. Красавица самоотверженно участвовала во всех проектах и даже имела проблемы с законом во время совместной работы. Во время съемок клипа BOOOM Давид и Карина вышли на проезжую часть на Арбате, закончилось все печально – приехали полицейские и забрали нарушителей.

больше по теме После презентации клипа «Лайкер» Бузова проснулась счастливой За сутки ролик набрал полтора миллиона просмотров.

Девушка пыталась оправдаться перед правоохранителями и даже принесла извинения, но от «административки» это не спасло.

История отношений Давида и Карины покрыта тайной, но подписчики долгое время не сомневались — это любовь! А потом творческий тандем прекратил свое существование.

«С Кариной нас связывала работа, творчество, дружили хорошо. Сказать более об этом нечего. Карина сама об этом много говорит на эту тему, но наши пути разошлись. Мы просто работаем параллельно друг друга», — прокомментировал порталу Tеleprogramma.pro Давид Манукян.

Шерше ля фам

Подписчики блогера уверены, что Давил и Карина прекратили отношения из-за того, что на горизонте появилась новая девушка. На пути Манукяна зажглась звезда почти планетарного масштаба – Ольга Бузова.

«Мы были знакомы заочно, а потом Ольга позвонила и предложила сняться в клипе. Предложение стало неожиданным, но, не скрою, приятным. Я получил много опыта, увидел, как человек работает, который действительно любит свою работу и несмотря ни на что продолжает выполнять ее. Несмотря на усталость, идет вперед», — поделился впечатлениями блогер.

Слухи о том, что между ним и поющей ведущей нечто больше, чем работа – Манукян оставил без внимания.

«В Интернете много слухов, не всем стоит верить. Оля — завидная холостячка, а в кубе она или в квадрате – это судьба Оли. Тут ничего не могу сказать», — отметил Давид Манукян.

Он вообще предпочел не реагировать на домыслы и едкие замечания хейтеров. Считает, что «никого не разубедить, ни убедить».

«Адекватно реагирую на подписчиков и комментарии, понимаю, что есть хейтеры и те, кто реально поддерживает. Те, кто хейтит – у них просто неинтересная жизнь, они озлоблены. Как-то реагировать, слушать их поучения, тем более, следовать им, нет смысла. Люди все равно не поймут», — сказал блогер.

Бывает и так, что в адрес Манукяна прилетают несправедливые обвинения, от этого никто не застрахован. Слушать подобные выпады в свой адрес, естественно, неприятно.

«У каждого хейтера свои причины, тут воспитание каждого человека. Есть те, с кем ты расстался не так, как им хотелось. И, конечно, они будут говорить, что им показалось. Нужно просто не реагировать и идти дальше», — добавил Манукян.

«Ты отлайкал все фотки, даже без обработки»

Но хейтеры — это, скорее, ложка дегтя в бочке меда. Заполучить блогера в друзья и не только мечтают многие. В ход идут самые разнообразные уловки.

«Особенно много предложений от девушек. Пообщаться, встретиться, сняться в видео. Много вариаций совершенно любых, от этого никуда не денешься. Никто не обращает внимания на твой статус или наличие каких-то личных отношений. Такая же история с медийными девушками, им тоже постоянно сваливаются предложения разного характера», — поделился подробностями популярности блогер.

Кстати, несмотря на миллионную армию подписчиков, Давид не зазнается и тоже лайкает фотки в соцсетях. Не делать этого, по его мнению, неправильно.

«В качестве поддержки лайкаю, любые яркие, интересные кадры. Я не принципиальный, и не лайкать фотки неправильно, я это делаю», — сказал Давид Манякун.

А вот к девушкам-инстамоделям, которых сейчас на просторах Сети великие тысячи, относится нейтрально. Так что блогера с миллионной армией подписчиков не привлечь снимком из спортзала или губами «уточки».

«К инстамоделям отношусь нейтрально. Дело каждого, у кого какие принципы и моральные нормы. Меня это не касается. Конечно, хочется иметь рядом с собой искреннюю, светлую добрую девушку. Приятно, когда человеку от тебя ничего не нужно. Не хочется быть папиком, из которого будут тянуть деньги», — подытожил блогер.

А вы следите за блогом Давида Манукяна? Клип «Лайкер» вам понравился?