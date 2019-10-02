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Анжелика Ревва призналась, что ее не жалели в детстве

Девочка занималась плавание в холодном бассейне и таскала в школу огромную сумку.

Анжелика Ревва призналась, что ее не жалели в детстве
Анжелика Ревва замужем за Александром с 2007 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Плавая в шикарном бассейне на европейском курорте, супруга певца и юмориста Александра Реввы Анжелика вспомнила, как тяжело ей было ходить на занятия по плаванию в детстве. Родители отдали девочку в спортивную секцию еще в первом классе, а комплекс, в котором она занималась, находился «у черта на куличках». Пять лет по три раза в неделю малышке крошечных размеров приходилось таскать в школу огромную сумку, а потом идти с ней на плавание.

«Ледяной бассейн и нормативы. Особенно весело было зимой. Высушить мои длинные волосы, которые все равно мокли в резиновых шапочках, было сложно, да и мокрое полотенце придавало вес на обратном пути. Ощутимо, когда ты сам весишь 20 кг и транспорт ждёшь по 30 минут», — вспоминает Анжелика.

Но всем этом «кошмаре» был и счастливый момент. По дороге домой она покупала рогалик за 5 копеек, а потом садилась в почти пустой трамвай. Смотря в окно и кушая рогалик, девочка ощущала вкус жизни.

Вспомнив этот период, женщина спросила у подписчиков в Instagram, жалели ли их родители и детстве и жалеют ли они сейчас своих детей. Ведь баловать ребенка, всё равно, что бросить.

Ответим Анжелике?

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Анжелика Ревва призналась, что ее не жалели в детстве
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