Артур Пирожков показал, каким должен быть идеальный понедельник

Понедельник — день тяжелый, гласит народная поговорка. Но у юмориста Александра Реввы и его жены Анжелики всё совсем наоборот. 30 сентября они выложили в Instagram видео из Испании. Пара отдыхает в отеле с бассейном на крыше, из которого открывается чудесный вид на побережье. На ролике супруга артиста нежится под солнцем на краю бассейна, а сам актер и певец наслаждается плаванием — и всё это великолепие под спокойную романтическую музыку, чтобы придать происходящему эффект максимального расслабления или, как его называет Александр, «полного реввакса».

«Понедельник — день прекрасный!» — подписал видео Ревва.

Добавим, что этого артиста считают эталоном успеха. Сначала он покорил юмористический олимп, затем перебрался на сцену. Под псевдонимом Артур Пирожков он стал эстрадным певцом и заслужил признание первых звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно режиссер Гоша Куценко, опубликовав совместное селфи с Реввой, заверил подписчиков, что это фото принесет ему удачу, так как успех постоянно следует за Александром.

больше по теме Ревва признался, что наиболее пленит его в супруге Вот уже 12 лет как шоумен счастлив в браке с Анжеликой и воспитывает двоих дочерей.

А как вы переживаете тяжелый понедельник?