ЗВЕЗДЫ

Артур Пирожков показал, каким должен быть идеальный понедельник

Артист вместе с супругой отдыхают в Испании.

Артур Пирожков показал, каким должен быть идеальный понедельник
Александр Ревва улетел отдыхать в Испанию. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Понедельник — день тяжелый, гласит народная поговорка. Но у юмориста Александра Реввы и его жены Анжелики всё совсем наоборот. 30 сентября они выложили в Instagram видео из Испании. Пара отдыхает в отеле с бассейном на крыше, из которого открывается чудесный вид на побережье. На ролике супруга артиста нежится под солнцем на краю бассейна, а сам актер и певец наслаждается плаванием — и всё это великолепие под спокойную романтическую музыку, чтобы придать происходящему эффект максимального расслабления или, как его называет Александр, «полного реввакса».

«Понедельник — день прекрасный!» — подписал видео Ревва.

Добавим, что этого артиста считают эталоном успеха. Сначала он покорил юмористический олимп, затем перебрался на сцену. Под псевдонимом Артур Пирожков он стал эстрадным певцом и заслужил признание первых звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно режиссер Гоша Куценко, опубликовав совместное селфи с Реввой, заверил подписчиков, что это фото принесет ему удачу, так как успех постоянно следует за Александром.

А как вы переживаете тяжелый понедельник?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РевваАнжелика РевваАртур Пирожковбассейниспанияотдых в Испанииплавание в бассейнерелаксация
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Артур Пирожков показал, каким должен быть идеальный понедельник
Интересно?
Поделись с друзьями: