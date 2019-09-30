Где-то в Калифорнии: Алексей Воробьев пустился в пляс на крыше

Актер и музыкант, который сейчас снимается в Америке, буквально прыгает от радости.

Похоже, Лос-Анджелес каким-то магическим способом действует на российских звезд. Сначала телеведущая Ксения Бородина призналась, что там она чувствует себя по-детски счастливой, теперь и певец Алексей Воробьев буквально парит от радости, находясь в этом городе.

31-летний артист выложил в Instagram видео, как он прыгает и танцует на крыше некого старинного здания где-то в Калифорнии. В подписи под роликом музыкант призвал подписчиков радоваться жизни и менять её, если вдруг они несчастливы. Судя по выражению лица звезды, сам он невероятно счастлив тому, что происходит с ним в данный момент.

Напомним, певец снимается в американском сериале вместе с Джоном Малковичем. В картине он играет российского летчика, присланного нашим правительством следить за космической программой США. При этом у его персонажа будет не только шпионская, но и романтическая линия.

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А вы давно прыгали от радости?