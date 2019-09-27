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Алексей Воробьев сыграет в одном сериале с Джоном Малковичем

Телефильм Space Force снимают создатели «Офиса» Грег Дэниелс и Стив Каррел.

Алексей Воробьев сыграет в одном сериале с Джоном Малковичем
Алексей Воробьев. Фото: Личный архив

Российский певец и актер Алексей Воробьев, который известен в США под именем Алекс Спэрроу, сыграет одну из ролей в новом комедийном сериале под названием Space Force («Космические силы»). Название отсылает к прошлогоднему заявлению Дональда Трампа о необходимости создать особое космическое военное подразделение для защиты спутников от атак. 

Партнерами Воробьева по съемкам станут Джон Малкович и Бен Шварц. За создание сериала взялись Грег Дэниелс и Стив Каррел — оба прославились благодаря успешному проекту «Офис». Последний также сыграет одну из основных ролей в новом сериале. 

Джон Малкович
Джон Малкович. Фото: Hubert Boesl

Джон Малкович сыграет в сериале доктора Адриана Маллори, главного научного консультанта, который стремится сделать все, чтобы космос не превратился в новое поле боя. Бен Шварц появится в образе эгоцентричного медиаконсультанта Тони Скарапидуччи. Каррел будет играть генерала Марка Нейрда, назначенного Белым домом управлять подразделением Космических войск. 

Воробьеву досталась роль Юрия «Бобби» Телатовича, харизматичного военного лётчика, наблюдателя, присланного российским правительством. По сценарию, Юрия интересует множество вещей в жизни генерала, например, его красавица дочь, ну и, конечно, технические характеристики новой управляемой ракеты.

Для Алексея Воробьева это не первый опыт работы в американских телепроектах. Так, его хорошо знают по роли Алексея Петрова в сериале «Нереальный холостяк» и по работе в фильме «Ватиканские записи». 

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Тэги:

Алексей ВоробьевДжон МалковичДональд Трампкосмосновый сериал
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Алексей Воробьев сыграет в одном сериале с Джоном Малковичем
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