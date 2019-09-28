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Меган Маркл тайно посетила место убийства студентки в ЮАР

Пока принц Гарри ездил по Ботсване, Анголе и Малави, его супруга решила отдать дань памяти жертве преступления.

Меган Маркл тайно посетила место убийства студентки в ЮАР
Меган Маркл. Фото: PPE/face to face

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свое путешествие по Африке. Принц Гарри отправился в эти дни в тур по Анголе, Малави и Ботсване. А в это время его супруга Меган Маркл предпочла остаться в ЮАР. 

Будучи в Кейптауне, Меган решила почтить память студентки местного университета Уйинене Мрветяне. Трагедия случилась в начале сентября. 19-летняя девушка отправилась в ближайшее почтовое отделение, сотрудник которого заманил ее в ловушку, где насиловал, пытал, а затем убил почтовыми весами. 

Убийство Мрветяне породило множество митингов по всей стране. Жители ЮАР требовали власти положить конец насилию в отношении женщин. 

Принц Гарри, Меган Маркл с сыном Арчи
Принц Гарри, Меган Маркл с сыном Арчи. Фото: ALPR/AdMedia

К месту гибели студентки продолжают приходить люди. В знак памяти они оставляют у почтового отделения цветные ленточки. То же сделала и Меган Маркл. На одной из лент герцогиня оставила записку: «Мы вместе с вами в этой ситуации. Гарри и Меган, 26 сентября 2019». 

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АфрикаБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриПринц ГарриЮАР
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Меган Маркл тайно посетила место убийства студентки в ЮАР
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