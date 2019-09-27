По следам Дианы: принц Гарри прошел по минному полю

Младший из внуков королевы Елизаветы находится в Африке с женой Меган Маркл и сыном Арчи уже несколько дней. Помимо посещения самых бедных городов и стран континента, принц захотел увидеть место, где побывала его мама незадолго до смерти.

Принцесса Диана была в Анголе на минном поле и дистанционно взрывала мину.

«Я только недавно узнал о положительных изменениях в жизни Уамбо с тех пор, как моя мама прошла по минному полю, да и кто мог знать о них раньше. Ведь на такое требуется время», — заметил принц, объясняя свое пожелание.

Гарри добавил, что для него это невероятно эмоциональный поступок. Ведь повторить шаги своей матери спустя 22 года дорогого стоит. Меган вместе с сыном Арчи осталась ждать Гарри вдалеке от Анголы: супруги решили, что эта поездка слишком опасна для четырехмесячного наследника.

К слову, в последние несколько лет правительство Анголы вложило немало денег для расчистки от наземных мин большой территории, важной для сохранения экосистемы.