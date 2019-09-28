ЗВЕЗДЫ

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Артисту также запрещено использовать свой псевдоним на концертных афишах.

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Рэпер L'One. Фото: Александр Глуз/КП

Конфликт рэпера L’One и звукозаписывающего лейбла Black Star начался несколько месяцев назад. Тогда Леван Горозия заявил, что намерен сам продюсировать свои песни. Несмотря на то, что он сотрудничал с компанией семь лет, певцу не удалось мирно расторгнут соглашение. Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.

Артист пытался решить конфликт в судебном порядке и подавал несколько исков к компании. Будучи гостем шоу «Вечерний Ургант», L’One поделился последними новостями о разбирательствах. 

Тимати
Тимати. Фото: Роман Игнатьев/КП

Как рассказал Леван, отныне он не может исполнять свои хиты — ему запретили использовать в концертах песни, записанные под лейблом Black Star. Тем не менее, артисту удалось отстоять свой творческий псевдоним. Правда, он не может появляться на его концертных афишах. 

Тем не менее, артист признался, что не переживает по поводу случившегося. По его словам, сейчас он собирает новую команду и готовится к съемкам фильма. Как рассказал L’One, это будет мотивирующая картина для молодежи. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

L'OneЛеван ГорозияЛейбл "Black Star"рэперТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Интересно?
Поделись с друзьями: