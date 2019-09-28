Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Конфликт рэпера L’One и звукозаписывающего лейбла Black Star начался несколько месяцев назад. Тогда Леван Горозия заявил, что намерен сам продюсировать свои песни. Несмотря на то, что он сотрудничал с компанией семь лет, певцу не удалось мирно расторгнут соглашение. Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.

Артист пытался решить конфликт в судебном порядке и подавал несколько исков к компании. Будучи гостем шоу «Вечерний Ургант», L’One поделился последними новостями о разбирательствах.

Как рассказал Леван, отныне он не может исполнять свои хиты — ему запретили использовать в концертах песни, записанные под лейблом Black Star. Тем не менее, артисту удалось отстоять свой творческий псевдоним. Правда, он не может появляться на его концертных афишах.

Тем не менее, артист признался, что не переживает по поводу случившегося. По его словам, сейчас он собирает новую команду и готовится к съемкам фильма. Как рассказал L’One, это будет мотивирующая картина для молодежи.