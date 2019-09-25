Тимати будет присутствовать на родах Решетовой

Рэпер Тимати в 2014 году впервые стал отцом. Тогда Алена Шишкова родила ему дочку. Однако вскоре после родов влюбленные расстались. Артист предпочел блондинке эффектную брюнетку Анастасию Решетову. Обладательница титула «1-й вице-мисс Россия» редко рассказывает о личной жизни, как и ее избранник. Время от времени возникают слухи, что они поженились. А в начале лета девушка перестала скрывать, что беременна.

Уже в начале октября Решетова станет мамой. 23-летняя девушка готовит ся к появлению ребенка. Она читает книги с советами молодым мамам, а также тренируется быть заботливой на котах, которых не так давно завела дома. Блогерша завела трех котов и кошку, но одного пушистого друга на время отдала. До родов остаются считанные недели, поэтому девушка предпочитает вести малоактивный образ жизни. Она даже решила пообщаться с поклонниками в соцсети.

Анастасия рассказала, что уже все подготовила к пополнению в семье. «Комната и все необходимое для ребёнка полностью подготовлены», — призналась она. Также она не стала скрывать, что Тимати будет присутствовать при родах.

«Конечно. Это таинство — процесс, который пара должна проживать вместе», — считает девушка.

Однако на днях рэпер уехал с близкими отдыхать на море. Поклонники поинтересовались, почему он так поступил, ведь его возлюбленная может родить и раньше намеченного срока.

«Мне врач сказал что в ближайшие дни я не рожу и все случится в срок. А он улетел совсем ненадолго в связи с работой и заодно с мамой и дочей отдохнуть», — пояснила Решетова. Пока имя и пол будущего малыша она не разглашает, но ранее в прессу просочились слухи, что у пары будет мальчик. Поклонники ждут с нетерпением, когда в семье Тимати произойдет радостное событие. Напомним, что когда у артиста родилась дочь, то он тоже присутствовал на родах.

А вам нравится эта пара?