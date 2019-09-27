ЗВЕЗДЫ

«Красотка»: Валерия сделала комплимент Подольской в купальнике

Супруга 51-летнего Владимира Преснякова-младшего приняла участие в новой импровизированной фотосессии, продемонстрировав фигуру перед объективом фотокамеры.

«Красотка»: Валерия сделала комплимент Подольской в купальнике
Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Подольская привлекла внимание певицы Валерии, опубликовав на личной страничке в Instagram понравившееся фото из недавней импровизированной фотосессии. В кадре выпускница «Фабрики звезд» продемонстрировала фигуру, появившись на площадке в розово-черном купальнике.

«Шок-контент!! Купила новый купальник, улетаю на Капри», — подписала свежий снимок Подольская.

Фотосессию знаменитости не оставила без внимания супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — Валерия. Сейчас певица вместе с возлюбленным отдыхает в Лондоне. Ранее исполнительница делилась в Instagram фотоотчётом своей поездки. В Англии она повидалась с падчерицей. Валерия с легкостью нашла общий язык с 20-летней дочерью Пригожина Елизаветой.

«Красотка», — отметила в комментариях под фото возлюбленная музыкального продюсера.

«Ухх!!» — вторит Валерии Инна Маликова.

Напомним, что этим летом Наталья Подольская вместе с мамой Ниной Антоновной и четырехлетним сыном Артемием отдыхала в Турции. К концу отпуска к супруге присоединился и Владимир Пресняков. В микроблоге бывший супруг Кристины Орбакайте признавался Наталье в чувствах, говоря о том, как сильно скучает по ней в разлуке.

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ВалерияВладимир ПресняковЗвездный стильЗвезды в купальникахНаталья Подольская
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«Красотка»: Валерия сделала комплимент Подольской в купальнике
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