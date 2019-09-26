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Уютный вечер: Климова показала, как выглядит дома

Любимица публики сфотографировалась в халате мини.

Уютный вечер: Климова показала, как выглядит дома
Екатерина Климова. Фото Global look press

Желтый халатик мини, надетый на актрисе Екатерине Климовой, привел в восторг ее многочисленную армию поклонников. Да и разве можно устоять перед такими стройными ногами? С трудом верится, что любимице публики уже за 40 и у нее четверо детей.

Снимком актриса поделилась в своем блоге. Она написала: «Люблю осень за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых».

Дети актрисы, конечно же, тоже само очарование. Жаль, что в кадр не попала ее старшая дочь, 17-летняя Елизавета. Ее часто сравнивают со знаменитой матерью, находя с ней поразительное сходство.

Однажды актриса удивила своих подписчиков заявлением о том, что носит одинаковый размер с наследницей. Она явилась с Лизой на свадьбу друзей в семейном луке – их платья хоть и были разными, но тон и крой полностью совпали по стилю.

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Уютный вечер: Климова показала, как выглядит дома
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