Уютный вечер: Климова показала, как выглядит дома

Желтый халатик мини, надетый на актрисе Екатерине Климовой, привел в восторг ее многочисленную армию поклонников. Да и разве можно устоять перед такими стройными ногами? С трудом верится, что любимице публики уже за 40 и у нее четверо детей.

Снимком актриса поделилась в своем блоге. Она написала: «Люблю осень за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых».

Дети актрисы, конечно же, тоже само очарование. Жаль, что в кадр не попала ее старшая дочь, 17-летняя Елизавета. Ее часто сравнивают со знаменитой матерью, находя с ней поразительное сходство.

Однажды актриса удивила своих подписчиков заявлением о том, что носит одинаковый размер с наследницей. Она явилась с Лизой на свадьбу друзей в семейном луке – их платья хоть и были разными, но тон и крой полностью совпали по стилю.