Климова собрала всю семью на празднике в честь сына Корнея

Актриса из сериала «Бедная Настя» забронировала столик в ресторане по случаю дня рождения наследника от Игоря Петренко.

От Игоря Петренко актриса родила двоих сыновей: Матвея, ему 12 лет и Корнея — 23 сентября мальчику исполнилось одиннадцать лет. Это событие Екатерина Климова решила отметить в одном из ресторанов, заранее забронировав столик. На детской вечеринке актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» собрала всю семью. С днем рождения братика поздравила 17-летняя Елизавета Хорошилова, Матвей и даже 3-летняя Белла. В праздничный вечер звездная мама не оставила малышку дома на попечение няни. Среди приглашенных также присутствовал отец Корнея Игорь Петренко и мама Екатерины — Светлана Владимировна.

В Stories Климова опубликовала свежие кадры, которые были сделаны в ресторане на семейном ужине. В объектив фотокамеры попала и маленькая Белла. Младшую дочь актриса родила от Гелы Месхи.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на вечеринке по случаю дня рождения Корнея присутствовала близкая подруга Екатерины — 54-летняя Татьяна Лютаева. В качестве угощения к слову подавались легкие закуски, фрукты, десерты и устрицы. Тост в честь именинника произнес Игорь Петренко, отметив, что Корней растет не по годам смышленым и самостоятельным мальчиком.