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Осенний гардероб: Климова показалась в миндальном пальто

Многодетная мама в очередной раз удивила безупречным вкусом.

Осенний гардероб: Климова показалась в миндальном пальто
https://www.instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова — признанная икона стиля… Каждый образ звезды экрана поклонники стараются повторить. Вот и осенний наряд Климовой вызвал у подписчиков восхищение.

Актриса поделилась фотографией в пальто карамельно миндального цвета.

«Самый модный оттенок этой осени», — подписала снимок звезда.

Образ та дополнила спортивным костюмом и сумкой в тон обновки. Напомним, ранее Климова признавалась, что любит носить спортивные костюмы в обычной жизни. Ведь это не только удобно и практично, но и модно.

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Екатерина Климова

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Осенний гардероб: Климова показалась в миндальном пальто
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