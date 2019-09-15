Осенний гардероб: Климова показалась в миндальном пальто

Многодетная мама в очередной раз удивила безупречным вкусом.

Екатерина Климова — признанная икона стиля… Каждый образ звезды экрана поклонники стараются повторить. Вот и осенний наряд Климовой вызвал у подписчиков восхищение.

Актриса поделилась фотографией в пальто карамельно миндального цвета.

«Самый модный оттенок этой осени», — подписала снимок звезда.

больше по теме Екатерина Климова продемонстрировала свой дорожный стиль В железнодорожную поездку на гастроли актриса надела светлый спортивный костюм, украсив его серебряными часами.

Образ та дополнила спортивным костюмом и сумкой в тон обновки. Напомним, ранее Климова признавалась, что любит носить спортивные костюмы в обычной жизни. Ведь это не только удобно и практично, но и модно.