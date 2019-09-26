Совершенный шпагат: Волочкова показала упражнения для идеальной растяжки

Анастасия Волочкова не устает демонстрировать прекрасную физическую форму и давать подписчикам советы по самосовершенствованию. На этот раз в своем блоге в Instagram она поделилась секретами хорошей растяжки.

Волочкова разместила фото, на котором она сидит на шпагате на тренажере. «Я всегда поддерживаю форму и растяжку, не жалея сил и времени», — написала балерина. Однако, судя по всему, снимок она опубликовала не для того, чтобы похвастаться собственными умениями, а чтобы мотивировать других на занятия спортом. Уже следующим постом Анастасия выложила видео, в котором показывает упражнения на пресс и растяжку.

В ролике Волочкова демонстрирует несколько классических упражнений на коврике и с мячом, сопровождая их инструкциями. В текстовом сопровождении к видео Анастасия замечает: наверняка многие из подписчиков не имеют никакого опыта в спорте. Однако она подчеркивает, что главное — начать. «Я ведь тоже не сразу села на шпагат и приобрела такую форму… Но я работаю над собой каждый день и готова вам подсказывать.. Мне не жаль моего времени и сил для хороших людей», — признается балерина.

Напоследок Волочкова пообещала подписчикам как-нибудь провести занятия в прямом эфире.