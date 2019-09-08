Анастасия Волочкова вернулась в форму 20-летней давности

43-летняя балерина Анастасия Волочкова вернулась в форму, в которой ее полюбил зритель. Летящая, тонкая, гибкая и нежная… Неужели это она?

больше по теме Волочкова попросила простить ее за шпагаты Балерина записала трогательное видео в своем блоге, в котором пожелала всем добра и счастья.

Свежее фото в балетном зале, которым поделилась танцовщица в своем Instagram, безусловно, может вызывать только восторженные отзывы. Но вот оставить их в блоге звезды сейчас невозможно – она отключила комментарии, не желая видеть чьих-то злобных слов.

Балерина в последнее время кардинально изменила свою жизнь. Чтобы вернуться в прежнюю физическую форму, она практически перешла на одни низкокалорийные овощи и зелень. Ее коронное блюдо – это жареные листья салата. Волочкову перестали замечать в неоднозначных компаниях, не видно ее и на скандальных телепроектах. Вместо этого она стала заниматься с детьми, поставила собственное шоу «Балерина в зазеркалье цирка», написала книгу.

Может быть, тому причина — ее новый возлюбленный, ради которого захотелось стать лучше? Недавно она призналась, что в отношениях с неким любимым мужчиной уже почти год, но называть его имени не хочет. Анастасия поняла, что жить нужно для себя, а не напоказ.