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Анастасия Волочкова вернулась в форму 20-летней давности

Балерина выглядит ровно как в начале своей карьеры.

Анастасия Волочкова вернулась в форму 20-летней давности
Анастасия Волочкова /globallookpress.com

43-летняя балерина Анастасия Волочкова вернулась в форму, в которой ее полюбил зритель. Летящая, тонкая, гибкая и нежная… Неужели это она?

Свежее фото в балетном зале, которым поделилась танцовщица в своем Instagram, безусловно, может вызывать только восторженные отзывы. Но вот оставить их в блоге звезды сейчас невозможно – она отключила комментарии, не желая видеть чьих-то злобных слов.

Балерина в последнее время кардинально изменила свою жизнь. Чтобы вернуться в прежнюю физическую форму, она практически перешла на одни низкокалорийные овощи и зелень. Ее коронное блюдо – это жареные листья салата. Волочкову перестали замечать в неоднозначных компаниях, не видно ее и на скандальных телепроектах. Вместо этого она стала заниматься с детьми, поставила собственное шоу «Балерина в зазеркалье цирка», написала книгу.

Может быть, тому причина — ее новый возлюбленный, ради которого захотелось стать лучше? Недавно она призналась, что в отношениях с неким любимым мужчиной уже почти год, но называть его имени не хочет. Анастасия поняла, что жить нужно для себя, а не напоказ.

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Анастасия Волочкова вернулась в форму 20-летней давности
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