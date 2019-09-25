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Отдыхающий в Сочи рыжий «Иванушка» выразил соболезнования замерзшим россиянам

Певец уехал подальше из холодной Москвы.

Отдыхающий в Сочи рыжий «Иванушка» выразил соболезнования замерзшим россиянам
Андрей Григорьев-Аполлонов радуется жизни на фоне развода. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Недавно переживший громкий развод солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов 25 сентября устроил себе заплыв. Ничего удивительного, ведь 49-летний певец находится в родном городе Сочи, куда осень с ее холодами еще не добралась. Артист написал в Instagram, что в 7 часов вечера пришел на пляж, а там — никого. Температура воздуха и воды примерно +23 градуса. Мужчина нырнул в воду и выходить не захотел. Друг снял плескающегося в море Аполлонова на видео.

«Всем, у кого начались зима и осень, — мои соболезнования. А я, ребятки, еще поплаваю, потому что супер!» — говорит певец во время купания, и вид у него довольно счастливый.

Напомним, несколько дней назад над замерзшими москвичами и петербуржцами точно так же издевался в Instagram юморист Гарик Мартиросян. Он иронично извинялся перед жителями обеих столиц за то, что в Сочи +26.

А вы бы тоже сейчас с удовольствием искупались в Черном море?

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Отдыхающий в Сочи рыжий «Иванушка» выразил соболезнования замерзшим россиянам
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