Жена официально подтвердила развод с Григорьевым-Аполлоновым

По словам Марии, она благодарна бывшему избраннику за проведенные вместе годы.

Накануне поклонников группы «Иванушки International» огорчила грустная новость. Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил порталу Teleprogramma.pro, что разводится с супругой Мариной Банковой. Теперь же о расставании с избранником рассказала сама Маша.

Девушка написала в Instagram, что благодарна мужу за детей и за прожитые вместе годы. Рыжего «Иванушку» она назвала добрым и позитивным человеком и отметила, что от всего сердца желает ему вновь найти личное счастье.

«Да, действительно, мы с Андреем разводимся. Так бывает, люди разводятся! Это наше общее решение!» – пишет Марина.

По ее словам, с Григорьевым-Аполлоновым она остается в хороших отношениях, считает его родным человеком и очень уважает. Экс-теннисистка попросила фанатов уважать и ее собственную личную жизнь.

Напомним, у пары двое совместных детей – 15-летний Иван и Артемий, которому в марте исполнилось 11 лет. О том, что супруги решили пожить отдельно друг от друга, стало известно в апреле этого года. Примерно в это же время Маша начала появляться на публике с новым возлюбленным, 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.