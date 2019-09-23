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Мартиросян извинился перед москвичами за теплую погоду в Сочи

В южном городе еще стоит лето, когда на основной территории России уже осень.

Мартиросян извинился перед москвичами за теплую погоду в Сочи
Гарик Мартиросян пошутил про погоду. Фото: Komsomolskaya Pravda

Известный юморист Гарик Мартиросян извинился перед жителями Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В видео, которое артист опубликовал в Instagram 23 сентября, он буквально рассыпается в извинениях, «на коленях» просит прощения. А всё потому, что решил показать столичным жителям, как солнечно и тепло в городе Сочи, где он сейчас находится. По его словам, температура воздуха на курорте сейчас +26 градусов.

Добавим, что в Москве в эти дни от 6 до 8 градусов тепла и осадки. В конце сентября немного потеплеет, но осень уже окончательно заявила свои права. В Санкт-Петербурге — практически аналогичная. Ночью температура воздуха опускается до +4.

Напомним, что в ближайшие дни метеорологи пообещали стойкое похолодание на всей территории России.

Принимаете ли вы извинения юмориста?

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Мартиросян извинился перед москвичами за теплую погоду в Сочи
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