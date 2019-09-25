Брюс Уиллис приехал поддержать бывшую жену Деми Мур

56-летняя актриса представила публике автобиографическую книгу, в которой во всех подробностях рассказала о своей жизни. До этого в прессе активно обсуждали различные неизвестные факты о звезде, касающиеся ее молодости, браков с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером.

В связи с важным событием Мур устроила праздник, на который пригласила множество друзей. Среди гостей оказался и ее экс-супруг Брюс Уиллис. 64-летний актер приехал на мероприятие с нынешней женой Эммой Хеминг. Вечеринку посетили и три дочери Мур и Уиллиса: Румер Гленн, Скаут Лару и Таллула. Среди знаменитостей на празднике побывали Гвинет Пэлтроу, Мелани Гриффит, Кейт Хадсон и Лив Тайлер.

В своей книге Деми Мур раскрыла немало тайн, о которых прежде никогда не рассказывала. Например, она призналась, что в 15 лет была изнасилована, а также подробно поведала о своем непростом браке с актером Эштоном Кутчером. С Эштоном они после мучительного развода не общаются, а вот с Брюсом, отцом своих дочерей, актриса поддерживает теплые отношения. Экс-супруги поздравляют друг друга с праздниками и всегда могут рассчитывать на взаимную помощь.