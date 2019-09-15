Деми Мур обещает рассказать все об изменах Эштона Катчера

Деми Мур и Эштон Катчер долгое время считались одной из самых красивых пар среди знаменитостей. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, они, казалось, были абсолютно счастливы и впереди их ждало только безоблачное будущее.

Но все оказалось совсем иначе. Пара распалась, молодой актер выбрал себе возлюбленную ровесницу, с которой и продолжил строить семейное счастье. Поговаривали, что причиной разрыва стал выкидыш у Деми и ее неспособность иметь детей, но актриса спустя много лет решила откровенно рассказать о настоящих причинах расставания с молодым мужем.

Как сообщает Cosmopolitan, звезда готовит мемуары под названием «Наизнанку». В ней она собирается откровенно рассказать о своей жизни и разумеется не оставит в стороне жизнь с Катчером. Издание отмечает, что Мур намерена открыто рассказать о его изменах, которые и положили конец семейной идиллии.

Журнал US Weekly, в свою очередь, сообщает, что Эштон в курсе намерений бывшей возлюбленной и не панирует ей мешать.

«Он знал, что это однажды произойдет. Он не испытывает злости или разочарования. Это взгляд Деми, а он всегда испытывал к ней сочувствие», — приводит издание слова источника, близкого к актеру.