«Мать продала меня за 500 долларов»: Деми Мур впервые рассказала об изнасиловании

Голливудской актрисе однозначно есть, что рассказать о себе. Три брака, огромное количество романов и роли, за которые большинство ее голливудских коллег были бы готовы на многое.

Вот и Мур думает точно также. И выпустила автобиографию «Наизнанку» о самых волнующих моментах жизни. В частности, голливудская дива признавалась, что самый родной для нее человек, мама, предала ее в 15 лет.

Актриса поведала, что родительница специально брала ее с собой в бары и дорогие рестораны, чтобы там на девочку обращали внимание мужчины. А тому, кому Мур впервые приглянусь, мать предлагала ключи от их квартиры.

«Это было изнасилование и самое кошмарное предательство. Он так и спросил меня: каково это, когда из тебя делают шлюху в 15 лет», — написала Деми в своей истории жизни.

Кроме того, звезда поведала на страницах биографии, как потеряла ребенка от Эштона Катчера и почему он не смог это пережить. Неудивительно, что Мур выпустила книгу только сейчас. Ведь актриса уже как-то говорила, что должна была «дорасти» до нее эмоционально. Кроме того, Деми призналась, что никогда не чувствовала себя более красивой и желанной, чем в 56 лет.