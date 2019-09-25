ЗВЕЗДЫ

Вот это поворот: мобильное приложение сравнило Филиппа Киркорова с Нефертити

Хотя сам певец много лет подряд поет песню про Клеопатру.

Вот это поворот: мобильное приложение сравнило Филиппа Киркорова с Нефертити
Может Филипп Киркоров не про ту египетскую царицу все это время пел? Фото: Komsomolskaya Pravda

Негласный флешмоб «найди двойника среди звезд» продолжается, причем в нем активно участвуют сами селебрити. Речь идет о мобильном приложении Gradient, которое предлагает пользователю функцию поиска похожего на него известного человека.

Как выяснил Филипп Киркоров, программа может сравнить вас не только с певцом, актером или спортсменом, но и с исторической личностью. Причем необязательно, чтобы у великого деятеля была настоящая фотография. Gradient приписал королю российской эстрады схожесть с легендарной египетской царицей Нефертити. Артист сделал невозмутимое лицо, и приложение подобрало ему «пару» в виде скульптуры древней правительницы.

«Однако…» — отреагировал Филипп, спровоцировав множество ироничных комментариев от своих поклонников.

Добавим, что для многих пользователей очевидно, что программа не сравнивает черты лица на фотографиях, а лишь находит схожесть в повороте головы и выражении лица. Гарику Харламову, например, «приписали» в двойники четверых разных людей просто потому, что его рот выглядел по-разному на снимках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Древний Египетисторияприложение GradientФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вот это поворот: мобильное приложение сравнило Филиппа Киркорова с Нефертити
Интересно?
Поделись с друзьями: