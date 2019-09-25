Вот это поворот: мобильное приложение сравнило Филиппа Киркорова с Нефертити

Хотя сам певец много лет подряд поет песню про Клеопатру.

Негласный флешмоб «найди двойника среди звезд» продолжается, причем в нем активно участвуют сами селебрити. Речь идет о мобильном приложении Gradient, которое предлагает пользователю функцию поиска похожего на него известного человека.

Как выяснил Филипп Киркоров, программа может сравнить вас не только с певцом, актером или спортсменом, но и с исторической личностью. Причем необязательно, чтобы у великого деятеля была настоящая фотография. Gradient приписал королю российской эстрады схожесть с легендарной египетской царицей Нефертити. Артист сделал невозмутимое лицо, и приложение подобрало ему «пару» в виде скульптуры древней правительницы.

«Однако…» — отреагировал Филипп, спровоцировав множество ироничных комментариев от своих поклонников.

Добавим, что для многих пользователей очевидно, что программа не сравнивает черты лица на фотографиях, а лишь находит схожесть в повороте головы и выражении лица. Гарику Харламову, например, «приписали» в двойники четверых разных людей просто потому, что его рот выглядел по-разному на снимках.