ЗВЕЗДЫ

Мигель обрадовался включению отопления в Москве

Хореограф успел замерзнуть в эти сентябрьские студеные дни.

Мигель обрадовался включению отопления в Москве
Мигель. Фото: instagram.com/migelshow/

Звезда шоу «Танцы», известный хореограф Мигель поделился в Instagram радостью. Артист написал в соцсети, что они вместе с его коллегой Екатериной Решетниковой радуются тому, что дома дали отопление. Тепло в трубах сделало обоих танцоров счастливыми.

Напомним, тепло жителям столицы досрочно включили еще 23 сентября — из-за низкой температуры воздуха (для это нужно, чтобы среднесуточный показатель был меньше +8 градусов). Власти города отметили, что процесс может занять пять дней, поэтому не у всех москвичей в квартирах еще горячие батареи. В своем посте Мигель поинтересовался у подписчиков, включили ли им отопление или еще нет.

Холодная погода в сентябре так расстроила некоторых жителей Москвы, что они даже стали отписываться от звезд, которые выкладывают фото в купальниках из теплых стран.

А вы тоже каждый раз радуетесь подаче тепла осенью?

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«Танцы» на ТНТМигельМоскваосеньотоплениехолодная погода
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Мигель обрадовался включению отопления в Москве
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