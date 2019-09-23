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Синоптики пообещали затяжное похолодание и мокрый снег в Москве

В течение, как минимум, недели столбик термометра не поднимется выше 6-7 градусов.

Синоптики пообещали затяжное похолодание и мокрый снег в Москве
Синоптики предсказали затяжное похолодание/Фото: Светлана Маковеева/КП

Сотрудники Гидрометцентра спрогнозировали стойкое похолодание на территории всей России. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, низкие температуры будут держаться как минимум неделю. Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов выше нуля. Для октября подобные показатели считаются нормой, отмечает эксперт.

В понедельник, 23 сентября, днем ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля. В последующие два дня ситуация усугубится – показатели упадут до минус 3 плюс 3 градусов ночью и утром, а днем ожидается отметка в 5-10 градусов тепла.

Москву сотрудникам Гидрометцентра порадовать также нечем – всю неделю там будет наблюдаться переменчивая облачность с сильными порывами ветра до 17 м/с. В некоторых местах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. К среде столбик термометра упадет до минус 3 плюс 2 градусов ночью и 6-11 градусов днем, отмечает «Российская газета». Надеяться на небольшое послабление москвичи смогут лишь к выходным, но несмотря на это, сентябрь все равно демонстрирует более низкие среднесуточные показатели, чем обычно на 4-5 градусов.

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Синоптики пообещали затяжное похолодание и мокрый снег в Москве
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