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Откройте рот: Харламов разгадал секрет приложения, сравнивающего звезд

Сам артист смог стать похожим на четырех разных персон.

Откройте рот: Харламов разгадал секрет приложения, сравнивающего звезд
Гарик Харламов снова повеселил своих подписчиков. Фото: Russian Look

Известный юморист Гарик Харламов не смог пройти мимо нового приложения для смартфонов, которое сравнивает фотографии пользователей со снимками звезд и находит похожих на них селебрити. Артист Comedy Club, правда, быстро разгадал, что искусственный интеллект программы сравнивает не столько черты лица, сколько его выражение. В результате, один снимок Харламова «оказался» похож на телеведущую Ларису Гузееву, другой — на темнокожего футболиста Блеза Матюиди, третий — на голливудского актера Мэтта Деймона, а четвертый — на покойного музыканта Боба Марли.

Неслабый разброс. А секрет был только в том, какое положение рта демонстрировал Гарик. В любом случае, ему удалось повеселить своих подписчиков в Instagram, куда он выложил полученные результаты.

Напомним, одной из первых приложение использовала Ольга Бузова. Программа определила, что скандальная российская певица похожа на Дженнифер Лопес.

А на кого, по-вашему, действительно похож Гарик Харламов?

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Откройте рот: Харламов разгадал секрет приложения, сравнивающего звезд
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